Grupo realiza no Marco desenhos a partir de paisagens locais neste domingo

O objetivo do evento é incrementar valores documentais, educacionais e artísticos, do desenho de locação, promovendo sua prática e conectando pessoas ao redor do mundo em suas cidades e em suas viagens, seja em ambientes externos ou internos, contando histórias do dia a dia, registrando o tempo e o lugar, valorizando qualquer tipo de técnica e cada estilo individual, mas ao mesmo tempo apoiando a produção coletiva e o compartilhamento desses desenhos on-line.

A ideia de montar o grupo em Campo Grande, surgiu de uma conversa em julho desse ano entre as arquitetas Márcia Ribeiro e Bia Meneghine e perceberam que não havia um grupo ativo de desenho ao ar livre aqui na cidade, ai resolveram compartilhar essa ideia com os designers Roberto Araújo e Cássio Shimizu e a artista plástica Sandra Campanate e estruturar o projeto para colocá-lo em prática. De lá para cá, já foram realizadas 4 edições em espaços diversos da capital, como a Morada dos Bais, a Ferroviária, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a área interna da Esplanada Ferroviária.

“O evento é gratuito e aberto a toda sociedade, quem quiser vir participar, desenhar também, é só trazer seu material, quem quiser vir conhecer mais sobre a proposta, as técnicas, também será bem vindo, a ideia é unir pessoas, debater a arte, trocar experiências por meio da cultura, interagindo nesses espaços públicos que fazem parte da história da nossa cidade”, convida animada a arquiteta Márcia Ribeiro, uma das organizadoras do evento.

Urban Sketchers no mundo – Depois de observar um número cada vez maior de pessoas compartilhando seus desenhos de locação (feitos ao ar livre) na web, o jornalista espanhol e residente nos Estados Unidos, Gabriel Campanario criou em 2008, o blog www.urbansketchers.org para reunir entusiastas desse tipo de atividade artística.

Desde então esse grupo vem crescendo rapidamente, contando hoje com mais de 200 grupos regionais oficiais que mantém as mais diversas atividades regulares envolvendo a prática e a divulgação do desenho de rua (Official Regional Chapters), reunindo assim dezenas de milhares de pessoas na internet e em seus encontros regionais e internacionais.

Serviço – O Marco está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3326-7449.

