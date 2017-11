Grupo percorre ruas com peça inspirada em Virginia Woolf; confira outras estreias

O romance "Mrs. Dalloway"da escritora inglesa Virginia Woolf, inspira a peça Intervenção Dalloway: Rio dos Malefícios do Diabo, do Grupo XIX de Teatro. No formato de performance itinerante, o espetáculo tem concepção, direção e atuação de Janaina Leite, Juliana Sanches, Luiz Fernando Marques, Rodolfo Amorim e Ronaldo Serruya.

Inspirado na protagonista de Woolf - no livro, a mulher vagueia pelas ruas de Londres imersa em seus pensamentos, que se ligam, na narrativa, aos de outros transeuntes -, o elenco conduz a plateia em um percurso pela região central de São Paulo. No início, o público é dividido em grupos e guiado por espaços públicos. No fim do trajeto, é convidado a construir uma estufa.

90 min. 12 anos. ONDE: Ponto de encontro: Pça. Antônio Prado, 9, Centro. Inf.: reservadalloway@gmail.com QUANDO: Estreia 2ª (27). 2ª a 5ª, 16h. Até 14/12. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Duo Sobre Desvios

Assinada e estrelada por Cadu Cinelli e Fabricio Moser, a peça aborda a questão do abandono, com tom performático e estrutura fragmentada. 80 min. 18 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (30). 5ª e 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 15/12.

Não me Recupero do Vazio do Seu Corpo

Dirigida por Lu Carion, a peça do Obara - Grupo de Pesquisa e Criação aborda a ausência de vínculos devido ao crescimento das relações virtuais. 45 min. 12 anos. Teatro dos Arcos (50 lug.). R. Jandaia, 218, Bela Vista, 3101-8589. Estreia sáb. (25). Sáb. e dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Solo que Luzia

Escrito por Paulo Faria em colaboração com Leona Jhjovs (que atua na peça), o solo destaca a história de Luzia, personagem originada no espetáculo "Curare", da Cia. Pessoal do Faroeste, que estreou em junho deste ano. Em cena, são abordados temas como transexualidade. 50 min. 16 anos. Sede da Cia. Pessoal do Faroeste (40 lug). R. do Triunfo, 305, metrô Luz, 3362-8883. Estreia 2ª (27). 2ª, 21h30. Pague quanto quiser. Até 18/12.

ESPECIAL

7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores

Na última edição do ano do projeto, Caetano Vilela (foto abaixo) dirige leitura de "O Cadáver Vivo", de Leon Tolstoi. O elenco traz nomes como Agnes Zuliani, Clara Carvalho e Marcelo Galdino. 80 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (28), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).