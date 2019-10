Grupo Mistura de Raça estará no Jardim Noroeste no projeto Arte no Meu Bairro

O Jardim Noroeste recebe neste sábado (26), a partir das 17h, o projeto Arte no Meu Bairro com o grupo Mistura de Raça reproduzindo o melhor do samba de raiz como: Zeca Pagodinho, Alcione, Príncipe Reinaldo e Jorge Aragão. O projeto reúne música, artesanato e gastronomia.

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande e coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, o Arte no Meu Bairro apresenta shows musicais de artistas com renome artístico, assim como músicos e grupos que estão dando os primeiros passos dentro do segmento.

Mistura de Raça

Fundado em 1992 por Gilbertão, Tissa e Edgar, o Mistura de Raça celebra 27 anos de carreira. O grupo já se apresentou em cidades como Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Coxim, Dourados, entre outras, participando, inclusive, de festival de música na Bolívia. Atualmente, o grupo é formado por Carlos Salamene (violão), Edgar Duque (pandeiro), Dilson Fernandes (banjo), Edival “Tissa” (tantan) e Fabrício Tadeu (cavaco).

De acordo com Carlos Salamene, integrante do Mistura de Raça, é uma alegria comemorar mais um ano de grupo participando do projeto Arte no Meu Bairro. “A energia do palco, do bairro, é mais forte e a gente sente falta desse contato com o público. Vamos fazer um show emocionante, em homenagem ao Gilbertão, nosso fundador e vamos tocar a composição feita para ele, chamada Pedra do Morro”, pontua.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, o Arte no Meu Bairro reserva uma especial surpresa a cada bairro. “Esse projeto é um sucesso, fortalece a cultura local e oferece ao campo-grandense o lazer perto de onde mora”, comenta.

Serviço:

– O Arte no Meu Bairro deste sábado acontece no Jardim Noroeste, na rua Indianápolis, esquina com a Rua Barbacena.