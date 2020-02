Grupo ‘Menos é Mais’ é a atração musical do programa Talento Regional em fevereiro

Grupo ‘Menos é Mais’ - Foto: Reprodução

Grupo ‘Menos é Mais’ é a atração musical do programa Talento Regional neste mês de fevereiro na grade de programação da Rádio e TV ALEMS. O grupo que teve seu início no ano de 2017 vem arrastando multidões por onde passa com um show diferenciado e totalmente diversificado. ‘MENOS É MAIS’ traz no ritmo do pagode e samba, musicas de outros cantores que vai desde o reggae, funk e até axé.

Com quase duas horas de shows, a banda na intenção de emocionar o público, apresenta um repertório recheado de canções que marcaram os anos 90, com grandes referencias do pagode e do samba, como o grupo Raça Negra.