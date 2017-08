Nos próximos dias 19 e 20 de agosto, a Câmara Municipal de Nova Andradina será o palco da peça ‘O Pequeno Príncipe’, encenada pelo grupo do curso de Artes Cênicas da UEMS e atores externos. Sob a direção do ator e professor Fernandes Ferreira, o espetáculo traz uma adaptação do clássico de Saint-Exupéry que, assim como a obra original, agrega os públicos adulto e infantil. Duas sessões estão previstas – sábado às 20h e domingo às 14h30.



O elenco conta com 12 atores. Destes, nove são estudantes da UEMS e três são convidados externos: Felipe Araújo (protagonista), e os ex-moradores de Nova Andradina, Carlo Fabrizio e Gustavo França. “Nosso protagonista é uma criança. Outro diferencial está no fato de, apesar de o espetáculo não ser musical, termos incluído duas canções originais do musical homônimo em francês versionadas para o português”, explica o diretor.



A montagem não prevê cenários. Além dos diálogos, as transições são marcadas pelo figurino. “Pesquisamos muito e o resultado ficou bastante interessante. Privilegiamos diálogos originais do livro, com algumas adaptações e atualizações, é claro. Vale lembrar se trata de um texto que, como disse o próprio autor, é “urgentíssimo para adultos””.



A adaptação manteve o objetivo da obra original, que é refletir sobre dilemas filosóficos através de uma linguagem sutil. “Muitas metáforas só serão assimiladas imediatamente por adultos e um pouco mais tarde pelas crianças, o que não as impede de fruir o espetáculo e grande parte dos diálogos”, analisa Fernandes. “Por outro lado, também acreditamos que a simplicidade infantil possa ajudar no entendimento dessas metáforas...E um adulto possa, talvez devido a sua pressa diária, a rapidez de ações, etc, ter dificuldades em compreendê-las”, acrescenta.



Serviço:

Espetáculo teatral O Pequeno Príncipe.

Duração: 60 min.

Local: Câmara Municipal de Nova Andradina.

Data: dias 19 e 20 de agosto, às 20h e 14h30, respectivamente.

Entrada: R$ 20,00 – valor único.

Pontos de venda: Loja Imperial e Farmácia Multidrogas (supermercado Abevê).

