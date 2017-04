Campo Grande recebe nos dias 6 e 7 de abril, quinta e sexta-feira, apresentação do espetáculo de rua "Mito do Mato", de Virginia Fonseca, apresentado pelo Teatral Grupo de Risco.

As apresentações são gratuitas e ocorrem no dia 6, na Praça Ary Coelho, às 10 horas. Mais tarde, às 19 horas, será a vez da feira da Orla Morena receber a encenação. No dia 7, o espetáculo será encenado na Escola Estadual Riachuelo, no Bairro Cabreúva, às 10 horas.

O “Mito do Mato” resgata a história da divisão do Estado, trazendo como foco os reais interesses deste processo. “Nesses tempos de cólera (que na verdade nunca se acabam), o espetáculo se faz oportuno ao levantar questões sobre manobras políticas e disputa de poder”, explica André Tristão, do Teatral Grupo de Risco.

A peça faz parte do projeto Mitos em Risco, contemplado no edital do Fundo de Investimentos Culturais, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

