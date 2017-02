Grupo continua inspirando bandas ao redor do mundo

Para alguns, o Duran Duran pode até ter caído no mármore do esquecimento, mas é fato que, nunca antes na história desses quase 40 anos da banda, eles influenciaram tanta gente dentro e fora dos palcos pelo mundo afora.

Das principais atrações do festival Lollapalooza 2017, quase todas bebem ou beberam da água do sucesso do quarteto. Um bom exemplo disso é o Two Door Cinema Club, que se apresenta no domingo, 26 de março. Com batidas eletrônicas e uma abundância de sintetizadores para ninguém botar defeito, o power trio sempre externou sua admiração pelo Duran Duran. Os três álbuns de estúdio do grupo, Tourist History (2010), Beacon (2012) e Gameshow (2016), reconstroem um Duran Duran dançante, porém menos sisudo.

O próprio grupo norte-americano Cage The Elephant, que acaba de abocanhar o Grammy de melhor disco de rock pelo álbum Tell Me Im Pretty, também vai ao encontro dos eternos queridinhos da princesa Diana. As linhas de baixo e até mesmo os riffs mais estridentes das composições de Matt Shultz e sua trupe lembram a sonoridade do Duran Duran.

"Para nós, é uma honra influenciar tantos artistas, dos novos aos mais antigos. Acho que mostra um pouco que a música não tem prazo de validade ou coisa do gênero. Isso também confirma que conseguimos, de alguma forma, deixar nossa marca na história. Nós, por exemplo, fomos muito influenciados pelo David Bowie. Na moda, no jeito de pensar, agir e numa série de outras coisas", afirma o baixista John Taylor, do Duran Duran.

Outros destaques

Além de grupos como Two Door Cinema Club e do Cage The Elephant, Metallica, Strokes, The Weeknd, The xx, The Chainsmokers, Rancid e The 1975 também se apresentam no Lollapalooza Brasil, em 25 e 26 de março. Entre os artistas nacionais, os destaques são Céu, Criolo, Suricato, Baianasystem, Bratislava e Daniel Groove.

Segundo a assessoria de imprensa do festival, ainda há ingressos para os dois dias do evento, que chega à sua sexta edição e vai ocorrer no Autógrafo de Interlagos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

