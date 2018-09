Grupo belga, Pol & Freddy muda forma de se assistir a um show

Mais do que se preocupar com a criação de uma obra é preciso atentar em como o público do século 21 pode participar de uma criação artística. O espetáculo "Circo Democrático da Bélgica", do grupo belga Pol & Freddy faz única apresentação na próxima sexta-feira, 28, no Centro Cultural Olido, e convida o público para uma experiência diferente.

O espetáculo foi criado pelos belgas Sander De Cuyper, Gab Bondewel e Bram Dobbelaere. A primeira experiência do trio se deu em Ready, que combina elementos do malabarismo, acrobacias e números inspirados no cinema mudo.

Na nova empreitada, os artistas retomam a história recente do país que protagonizou a mais longa crise política do mundo, com 541 dias sem governo. Em 2010, após as eleições legislativas, os principais partidos entraram em conflito e a nomeação do primeiro-ministro só foi decidida em outubro de 2011.

Em "O Circo Democrático da Bélgica", a plateia tem uma placa na mão com duas cores, vermelha e amarela, de cada lado, inspiradas nas bandeiras dos partidos. Diante de cada número apresentado, a plateia pode escolher - com mais agilidade - quem será seu representante.

CIRCO DEMOCRÁTICO DA BÉLGICA

Centro Cultural Olido. Av. São João, 473. Tel.: 3397-0177. 6ª (28), às 14h. Grátis

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.