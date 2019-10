Grupo "Atitude 67" vence o Prêmio Multishow 2019

Natural do Mato Grosso do Sul, o grupo é formado por seis amigos de infância: Pedrinho (vocalista), Éric (violão e vocalista), Karan (pandeiro e vocalista), GP (rebolo), Leandro (reco reco) e Regê (surdo) - (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (29), o 26º Prêmio Multishow consagrou o grupo Atitude 67, que faturou o prêmio de Melhor Grupo do Ano. Natural do Mato Grosso do Sul, o grupo é formado por seis amigos de infância: Pedrinho (vocalista), Éric (violão e vocalista), Karan (pandeiro e vocalista), GP (rebolo), Leandro (reco reco) e Regê (surdo). A animação e a cumplicidade da banda transparecem em suas músicas. Todas as composições são feitas pelos próprios membros e são baseadas em histórias reais.

Ludmilla, Anitta, Dilsinho, Felipe Araújo e Ferrugem foram outros artistas que foram homenageados. O pagodeiro Dilsinho levou o troféu de Cantor do Ano. Atrasadinha, parceria de Ferrugem e Felipe Araújo, ganhou como Música do Ano. Ludmilla levou dois troféus – Melhor Cantora e Música Chiclete –, assim como Anitta – Música Chiclete e Clipe TVZ do Ano. Marília Mendonça ganhou como Show do Ano.

Como foi

A primeira apresentação do 26º Prêmio Multishow foi de Alok. O DJ, que começou sua trajetória em Brasília, apresentou um medley de seus principais sucessos. Enquanto as batidas saim das caixas de som, um corpo de bailarinos e atores ocupavam o palco. Logo depois, Anitta e Paulo Gustavo deram início a cerimônia.

Iza e Ivete fizeram um dos shows mais aguardados da noite. As duas cantoras, que também são juradas do The Voice Brasil, apresentaram Brisa e Mainha Gosta Assim. Depois foi a vez de Zé Neto & Cristiano levarem o modão Largado às Traças para o palco do prêmio. Também cantaram Ferida Curada. Depois dos espetáculos, houve a homenagem ao grupo Atitude 67 com o prêmio de Melhor Grupo do Ano.

Marcia Fellipe e Jerry Smith trouxeram o breganejo com o forró Quem Me Dera. Titi Müller, então, foi ao palco anunciar o prêmio Fiat Argo Experimente, entregue a banda Lagum.

Confiram os vencedores:

Fiat Argo Experimente: Lagum

Música Chiclete do Ano: “Onda Diferente”, Ludmilla

Música do Ano: “Atrasadinhos”, Felipe Araújo e Ferrugem

Cantora do Ano: Ludmilla

Cantor do Ano: Dilsinho

Show do Ano: Marília Mendonça

Grupo do Ano: Atitude 67

Dupla do Ano: Zé Neto e Cristiano

Clipe TVZ do Ano: “Terremoto”, Kevinho e Anitta

Canção do Ano: “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, MC Livinho part. DJ Rennan da Penha

Disco do Ano: Abaixo de Zero: Hello Hell, Black Alien

Revelação do Ano: Duda Beat