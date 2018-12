Grupo Aruera, Doce Swing e Beleza Pura estão na programação da Cidade do Natal desta quinta-feira

Clássicos da música sul-mato-grossensecomo Almir Sáter, Rodrigo Sáter, Guilherme Rondon e muitos outros vão ser a atração da Cidade do Natal nas vozes do Grupo Aruera, a partir das 19 horas, desta quinta-feira (27). Logo depois será a vez de Doce Swing e Beleza Pura subirem ao palco.

Com Edson Werbisk, no violino; Luís Eduardo, no contra baixo e composição; Wuilhan Dourado, na bateria; Márcio Werbisk, nos violões e arranjos de voz e Paulo Góes na voz, violões e gaitas; a Banda Aruera se apresenta ao público trazendo um repertório bem regional.

Já são quase 15 anos de estrada, com o primeiro CD gravado em 2007 e diversos com grandes artistas como Flávia Venceslau e muitos outros.

“Levamos o nosso Estado Mato Grosso do Sul através das nossas canções que abordamos as águas, animais e nosso povo. Temos o cuidado de levar a bela composição e arranjos com grande qualidade pra nossos fãs”, contam os integrantes da Banda Aruera.

Logo depois sobem ao palco as bandas Doce Swing e Beleza Pura, que levam para a Cidade do Natal diversos ritmos, como axé, pagode, sertanejo. Uma mistura de sons para agradar a família toda.