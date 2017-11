'Grey's Anatomy' fará homenagem ao quinteto original no 300º episódio

Em sua 14ª temporada, Grey's Anatomy aproxima-se da exibição do 300º episódio, que terminou de ser gravado em setembro, e trará uma boa surpresa aos fãs. De acordo com o site Enterteinment Weekly, a série apresentará pacientes muito parecidos com George O'Malley (T.R. Knight), Cristina Yang (Sandra Oh) e Izzie Stevens (Katherine Heigl).

Isso significa que o quinteto, completado por Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Alex Karev (Justin Chambers), estará meio que reunido de novo nesse episódio marcante.

O trailer do episódio, que mostra o 'retorno' dos personagens, já havia sido divulgado.

"Nós estávamos pensando muito sobre Cristina, George e Izzie durante o episódio, porque nossos três atores convidados são muito parecidos com eles e lembram o restante dos médicos. Isso faz com que o grupo original realmente se lembre bem dessas pessoas e queira lutar pela vida delas", disse a atriz Sarah Drew, que interpreta April Kepner na trama.

O episódio nostálgico se chama Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story e será exibido na próxima quinta-feira, 9, nos Estados Unidos, pela ABC. No Brasil, a série é transmitida pelo Canal Sony Brasil.