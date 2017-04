Greve geral: veja lista de shows e espetáculos cancelados nesta sexta-feira, 28

Uma série de artistas cancelou os shows e apresentações marcados para esta sexta-feira, 28 de abril, por conta da greve geral marcada em protesto à reforma da previdência proposta pelo governo.

São Paulo (SP)

- Quaternaglia no Auditório Ibirapuera. "Considerando a greve geral programada para esta sexta, dia 28 de abril, que impactará a mobilidade de nossos convidados e plateia, o Auditório Ibirapuera está adiando a apresentação do Quaternaglia para o dia 21 de maio, domingo, às 19h", diz uma nota emitida.

- Instituto Tomie Ohtake. Sede do Instituto, que recebe exposições em Pinheiros, zona oeste da capital, fica fechada nesta sexta-feira, 28.

- Isca de Polícia na Casa de Francisca. A apresentação da banda que ocorreria nesta sexta-feira, 28, foi remarcada para o dia 18 de maio, quinta-feira.

- Os seguintes espetáculos terão sessões gratuitas nessa sexta:

'Um Berço de Pedra', no Teatro da USP. "Hoje estaremos nos apresentando no TUSP, às 21 h, e resolvemos fazer o espetáculo e não cobrar ingresso. Nossa forma de protesto e de estar junto à Greve Geral. Compartilhem, quem sabe mais artistas topam fazer essa ação."

'O Quarto Estado da Água', no Top Teatro

- Os seguintes espetáculos cancelaram suas sessões:

'11 Selvagens', no Teatro Pequeno Ato.

'A Vida Dela', no Instituto Capobianco

'Quarança', no Espaço Cultural A Próxima Companhia

'Flutuante', no Teatro Sérgio Cardoso

Rio de Janeiro (RJ)

- Elymar Santos no Teatro Rival. O show foi adiado para o dia 1º de julho.

- Caixa Cultural. A programação da mostra Barbara Hammer: Um Cinema Experimental Lésbico está adiada para o fim de semana. A apresentação do espetáculo Saudade de Mim, da Cia. Focus de Dança, também foi cancelada nesta sexta-feira.

- Teatro Leblon. Sessão de sexta-feira da peça Um Amor de Vinil foi cancelada.

- Sesi Centro. O espetáculo 'A Tropa' cancelou a sessão desta sexta-feira.

- Festival É Tudo Verdade RJ - Devido à paralisação desta sexta, a sessão de Abacus: Pequeno o Bastante para Condenar, programada para às 19 horas, no RJ, será cancelada.

- O Teatro Poeira informa que, devido à greve geral, não funcionará hoje. Entretanto, sábado e domingo funcionará normalmente! Nos encontramos amanhã. (Nota publicada no Facebook do teatro)

Salvador (BA)

- A cantora Gal Costa adiou um show marcado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

- O Arraiá Pirraça 2017, marcado para o dia 1º de maio, no Parque de Exposições, em Salvador, foi cancelado. Segundo a produtora do evento, o motivo foi a greve geral. Aviões do Forró, Gusttavo Lima e Luan Santana seriam as atrações principais.

Recife (PE)

- BaianaSystem no Baile Perfumado. O show ocorrerá no sábado, 29.

Natal (RN)

- O show do Matanza em Natal, que seria realizado na sexta-feira, dia 28 de abril, foi adiado. Sem policiamento e transporte coletivo garantidos, o Matanza prefere não expor o público a possíveis riscos. Em uma nota, a produção da banda disse que torce "para que a greve ajude a diminuir os problemas existentes em nosso país e traga benefícios aos brasileiros de norte a sul".

Joinville (SC)

- O Grande Encontro, apresentação que reúne Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, faria um show nesta sexta-feira, dia 28, em Joinville. O evento foi adiado para o mês de setembro.

Montes Claros (MG)

- O show "Encontro Marcado", com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis, marcado para sexta-feira, 28, em Montes Claros, Minas Gerais, foi cancelado. A organização afirmou, em nota, que o cancelamento minimiza possíveis transtornos pela greve geral

Veja Também

Comentários