Gretchen lança linha de camisetas com estampa de seus memes

Só dá ela! Depois de estrelar o lyric video da música Swish Swish, da cantora norte-americana Katy Perry, agora Gretchen, a rainha dos memes, lança uma coleção camisetas com a marca carioca Reserva.

As peças são estampadas com imagens da cantora que ficaram famosas em brincadeiras da internet e com frases de suas músicas mais conhecidas pelo grande público. "Eu adoro moda! Nunca deixo de usar alguma coisa por causa do corpo. Apesar de ter 58 anos, procuro ser jovem e moderna, sem ser vulgar", conta.

Toda a coleção da Gretchen para a Reserva está à venda no site da marca por R$ 99.