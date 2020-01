Gretchen comemora dois milhões de seguidores e reúne principais memes

A cantora Gretchen comemorou neste sábado, 11, o número de dois milhões de seguidores no Instagram.

Ela acaba de se tornar avó novamente. Bento, filho do relacionamento do filho Thammy Miranda com Andressa Ferreira, nasceu em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

"Somos dois milhões! Uhuuuu...muito obrigada a todos vocês que me acompanham por aqui!", escreveu Gretchen na rede social na legenda de um vídeo em que ela fez questão de selecionar os melhores memes da carreira.

No Twitter, a cantora contabiliza pouco mais de cem mil seguidores.

No canal dela no YouTube, intitulado Gretchen e Você, são 331 mil inscritos até agora.

Gretchen é conhecida também pela série de memes que internautas costumam fazer com ela, nas mais inusitadas e aleatórias situações.