Greenpeace levará ator de 'Stranger Things' para dançar com pinguins

O Xerife Hopper, de Stranger Things, contou com a ajuda de usuários do Twitter para vencer um desafio proposto pelo Greenpeace e agora a ONG levará o ator para dançar com pinguins - Foto: The Irish Times

Nunca subestime o poder da internet, ela pode te levar para onde você quiser. No caso de David Harbour, esse lugar é a Antártida. O Xerife Hopper, de Stranger Things, contou com a ajuda de usuários do Twitter para vencer um desafio proposto pelo Greenpeace e agora a ONG levará o ator para dançar com pinguins.

Tudo começou com um pedido do humilde David à ONG de conservação ambiental. "Greenpeace, quantos retuítes é preciso para vocês me mandarem para algum lugar em que eu possa dizer aos pinguins imperadores que eu acho que eles têm ótimas táticas parentais? Talvez fazer a dança do Hopper com os machos?"

David protagonizou uma das cenas mais marcantes da segunda temporada de Stranger Things, lançada em outubro de 2017, ao dançar para a pequena Eleven e fazê-la se sentir mais descontraída. O momento virou meme.

O Greenpeace entrou na brincadeira e propôs o desafio ao ator: "Se você tiver mais de 200 mil retuítes, nós perguntaremos ao capitão se você pode se juntar a ele na expedição que vai à Antártida para dançar com os pinguins".

David se animou e pediu a ajuda de seus quase 800 mil seguidores para completar a tarefa. Seja pela simpatia do ator ou pela bondade de seus fãs, em menos de cinco horas ele já tinha alcançado seu objetivo.

"Eu estou suado e tremendo um pouco, meu coração está acelerado. Eu nunca disse isso para uma plataforma multiuso com milhões de computadores conectados mundialmente, mas? internet, eu te amo", agradeceu o ator.

O Greenpeace cumpriu sua promessa e gravou um vídeo com Fernando, chefe de sua expedição na Antártida, convidando-o a se juntar a eles em uma expedição que começará em nos primeiros dias de fevereiro de 2018. E terminou o vídeo com uma dancinha.

"Fernando, obrigado por proteger ecossistemas vitais em lugares super gelados, mas deixe a dança com os profissionais. Com licença, preciso comprar calças para a neve", brincou David de volta.