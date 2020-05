Grazi Massafera e Cauã Reymond comemoram aniversário da filha nas redes sociais

O casal se separou há algum tempo, mas desta união nasceu Sofia que, neste sábado, 23, faz aniversário - Foto: Estadão Conteúdo

Grazi Massafera e Cauã Reymond se conheceram nos corredores do Projac, na TV Globo, e ficaram seis anos juntos. O casal se separou há algum tempo, mas desta união nasceu Sofia que, neste sábado, 23, faz aniversário.

A garotinha completa oito anos de idade e os pais aproveitaram para prestar uma homenagem nas redes sociais. No perfil oficial no Instagram, Grazi Massafera publicou uma foto da filha vestida a caráter para uma festa junina e um vídeo da menina.

"Hoje o dia e´ dela, amor da minha vida, pequena gigante, anjo, pedacinho de mim, minha geminiana favorita, pedacinho de céu. Todos os dias são dela! Desse sorrisa~o largo que ama tagarelar, viajar, cantar, fazer rir, me imitar (risos). Ama o vento no rosto, os animais. Ela tem sabedoria, assim como o significado do seu nome Sofia. Ela e´ raio de luz que ilumina minha vida todinha, que me transformou e transforma todos os dias", escreveu a atriz.

Na mesma rede social, Cauã Reymond também publicou uma foto em que aparece ao lado da filha, abraçados. "Minha bebê está cada dia mais linda", escreveu na legenda da imagem.

A postagem foi comentada por familiares, amigos e personalidades, como a apresentadora Sabrina Sato, a atriz Ingrid Guimarães, o atleta Diego Hypólito e outros.