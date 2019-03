Grávida, Tatá Werneck faz ultrassom e brinca: 'o bebê já está falando'

Tatá Werneck afirmou em seus stories do Instagram na manhã desta quarta-feira, 13, que estava voltando do exame de ultrassom ao lado de seu noivo Rafael Vitti. O casal anunciou a gravidez no começo deste mês.

"Hoje, eu e o Felipe Dylon brincadeira em referência à semelhança entre Vitti e o cantor fomos ao ultra. O bebê está ótimo e se desenvolvendo super bem", disse. "Ele já está até falando e perguntou que horas é o almoço", brincou.

Na terça-feira, 12, a humorista usou a rede social para elogiar o empenho de seu parceiro em agradá-la durante a gestação. "Ontem, tive desejo de comer uma parada e ele saiu e foi longe do nada comprar. Amarra meu cabelo quando eu passo mal, conversa com a minha barriga e ainda fala que eu estou linda quando estou parecendo alguém que acabou de tomar uma panelada na cara", escreveu.

