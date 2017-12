Grandes nomes garantem rigor na recriação da época

O universo de faz de conta do cinema. O diretor de arte Marcos Flaksman mostra para o repórter o décor que reproduz o Hospital de Base, de Brasília. E depois o leva para ver o que restou da recriação de outro hospital, o Incor, Instituto do Coração, onde morreu Tancredo Neves.

A produção está chegando ao fim das 6 semanas de filmagem. Ainda faltam as cenas que estarão no começo de O Paciente - as festas em Brasília, precedendo o que seria a posse, que não houve. Nonato Estrela é o diretor de fotografia.

Usa lentes para filmar como se devassasse a intimidade dos personagens. E anuncia o desafio - "Tem gente, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique, que aparece nos filmes de época. A ideia é reproduzir a textura daquele material."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.