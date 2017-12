'Grande Sertão' e 'Refluxo' lideram indicações ao Prêmio Shell São Paulo

Grande Sertão: Veredas concorre em três categorias (Direção, Ator e Música). Com duas indicação, o espetáculo Boca de Ouro compete pelo troféu de melhor direção e atriz - Divulgação

A lista com os indicados do segundo semestre à 30ª edição do Prêmio Shell foi divulgada quarta-feira, 20. Entre os favoritos, o espetáculo Grande Sertão: Veredas concorre em três categorias (Direção, Ator e Música). Com duas indicação, o espetáculo Boca de Ouro compete pelo troféu de melhor direção e atriz.

Na lista completa, a peça de Bia Lessa que mergulha na obra de Guimarães Rosa lidera a lista ao lado de Refluxo, indicado no primeiro semestre nas categorias Direção, Cenário e Autor.

Veja a lista completa:

Autor

Angela Ribeiro por "Refluxo"

Munir Pedrosa e Herbert Bianchi por "Hotel Mariana"

Marcia Abreu, Grace Passô e Nadja Naira por "Preto"

Newton Moreno por "Imortais"

Direção

Eric Lenate por "Refluxo"

Nelson Baskerville por "Eigengrau - no escuro"

Bia Lessa por "Grande sertão: veredas"

Gabriel Vilella por "Boca de Ouro"

Ator

Ary Fontura por "Num lago dourado"

Sergio Guizé por "Oeste verdadeiro"

Caio Blat por "Grande sertão: veredas"

Daniel Warren por "Ponto de vista de um palhaço"

Atriz

Amanda Lyra por "Quarto 19"

Ilana Kaplan por "Baixa terapia, uma comédia no divã"

Mel Lisboa por "Boca de ouro"

Denise Fraga por "A visita da velha senhora"

Cenário

Eric Lenate por "Refluxo"

Veronica Valle e Mateus Viana por "Constelações"

Marisa Bentivegna por "Enquanto ela dormia"

Daniela Thomas e Felipe Tassara por "Selvageria"

Figurino

Bia Pieratti, Carol Reissman e Lenin Cattai por "Pessoas brutas"

Telumi Hellen por "Esperando Godot"

Ronaldo Fraga por "A visita da velha senhora"

Fabio Namatame por "Cantando na chuva"

Iluminação

Adriana Ortiz por "Monólogo público"

Domingos Quintiliano por "Constelações"

Wagner Pinto por "Dilúvio"

Aline Santini por "A serpente"

Música

Marcelo Pellegrini por "Pagliacci"

Wagner Passos por "Fuente Ovejuna"

Gregory Slivar por "Tchekhov é um cogumelo"

Egberto Gismonti por "Grande sertão: veredas"

Inovação

Mundana Companhia pela ocupação de espaços urbanos não convencionais com a adaptação do espetáculo "Na selva das cidades" de Bertold Brecht.

Teatro de Contêiner Mungunzá pelo uso arquitetônico inédito voltado para o teatro, inserido em região degradada do Centro de São Paulo.

"Grupo XIX de Teatro" pela manutenção da sede na Vila Maria Zélia, zona leste, e parceria com artistas de áreas diversas."Teatro do Sol" pela intensa atividade artística em diálogo direto com a plateia da zona norte.