Grammy Latino anuncia Edu Lobo, Nando Reis e Alexandre Pires entre indicados

O anúncio dos indicados para o 18.º Grammy Latino foi adiado por causa do terremoto que atingiu o Mexico, mas, nesta terça-feira, 26, finalmente os concorrentes foram revelados. O rapper porto-riquenho Residente, que é também escritor, cineasta, fundador do Calle13 e já ganhou 24 estatuetas, foi o artista com mais indicações: 9.

Na sequência vem o colombiano Maluma, que gravou Sim ou Não com Anitta, com 7 indicações; Shakira, com 6; Juanes e Mon Laferte, com 5 cada um, e Luis Fonsi, do fenômeno Despacito, com 4 indicações.

Entre os brasileiros que concorrem com latinos em categorias mistas estão Cesar Camargo Mariano, pelo CD Joined; Antônio Adolfo, por Hybrido/ From Rio to Wayne Shorter; e Eliane Elias, por Dance of Time. Hamilton de Holanda divide com Marcos Portinari e Daniel Santiago a indicação para produtor do ano pelo álbum Casa de Bituca.

Há ainda as categorias dedicadas à música brasileira. Concorrem a melhor álbum de MPB Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise (Dos Navegantes), Alexandre Pires (DNA Musical), Silva (Silva Canta Marisa) e o português António Zambujo (Até Pensei Que Fosse Minha, com músicas de Chico Buarque). Tiago Iorque, a dupla AnaVitória, Ludmilla e Mano Brown estão entre os indicados para melhor álbum pop. E concorrem a disco de rock/alternativo Curumim (Boca), Metá Metá (MM3) e Nando Reis (Jardim Pomar).

Nando Reis está, também, entre os indicados para melhor canção com Só Posso Dizer. Entre as músicas indicadas estão Noturna (Marisa Monte, Silva & Lucas Silva), Pé na Areia (Cauique, Diogo Leite & Rodrigo Leite), Trevo (Ana Caetano & Tiago Iorc) e Triste, Louca ou Má (Francisco, El Hombre). Na categoria álbum de música cristã em português estão Fabio de Melo, com Clareou, e Aline Barros, com Acenda a Sua Luz.

Os vencedores serão conhecidos em 16 de novembro.

Veja Também

Comentários