Governo do Estado oficializa repasse de R$ 323 mil para cordões, blocos e desfiles em Campo Grande

Os recursos viabilizam projetos com execução garantida e abertos ao público, e ajudam a custear sonorização, segurança e a logística dos eventos - Foto: Daniel Reino

Cordões, blocos e escolas de samba de Campo Grande receberão do Governo do Estado por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS) R$ 323.400,00 para realização de eventos de rua do Carnaval 2018. Os repasses foram oficializados na edição extra do Diário Oficial da última quinta-feira (25.1).

Serão destinados R$ 48.400,00 para a Associação de Blocos, Bandas, Corsos e Cordões Carnavalescos e R$ 275 mil para a Liga de Entidades Carnavalescas. As organizações foram contempladas por meio de edital lançado em dezembro de 2017 que também prevê repasses para festividades em Corumbá, Ladário e Aquidauana.

Ao todo o Governo do Estado irá repassar R$ 716.650,00 para seis entidades responsáveis por desfiles, blocos carnavalescos, cordões e corsos. Os recursos viabilizam projetos com execução garantida e abertos ao público, e ajudam a custear sonorização, segurança e a logística dos eventos.

Cada entidade selecionada se encarregará de organizar, agregar outras organizações por meio da atuação em rede (se for o caso) e executar seu projeto de forma independente.

Repasses – O objetivo do edital é garantir o fomento a arte carnavalesca, apoiando a execução das festividades conforme as políticas públicas da Cultura. O apoio possibilita ao público o acesso a diferentes manifestações artísticas que envolvem o nosso Carnaval. E mais importante: de forma gratuita.

Confira as entidades contempladas pelo edital do Governo do Estado para o Carnaval 2018:

Liga Independente das Escolas de Samba, Cordões e Blocos Carnavalescos de Ladário (Liesbla)

Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio (Liesaa)

Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc)

Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco)

Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca)

Associação dos Blocos, Cordões e Corsos Carnavalesco e Cultural – MS (Ablanc)

Serviço: Outras informações podem ser obtidas na Assessoria de Projetos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, pelo telefone 3316-9170.