Governo comemora 40 anos de MS com shows de Alceu Valença e Almir Sater

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado preparou uma série de shows musicais para comemorar os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul, celebrado em 11 de outubro. Na próxima quarta (11.10) e quinta-feira (12.10), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, um coro de artistas se apresentará ao público. Entre as atrações confirmadas estão o pernambucano Alceu Valença e o violeiro prata da casa Almir Sater.

Organizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), o evento reunirá apresentações musicais, exposições de artes plásticas, artesanatos e ações sociais. Para participar basta fazer a doação de um brinquedo, novo ou usado. O material arrecadado será entregue em entidades sociais dos 79 municípios do Estado. Confira abaixo a programação preparada para festejar o aniversário de Mato Grosso do Sul.

Quarta-feira (11.10)

17h – Show Sertanejo Raiz

Espetáculo que vai reunir os principais nomes da música de raiz de Mato Grosso do Sul, o “Show Sertanejo Raiz” terá repertório voltado para os maiores clássicos musicais criados pelos primeiros compositores sul-mato-grossenses, que fizeram sucesso a partir dos anos 1950 e se consolidaram como fundadores da música de MS.

Elenco: Amambay / Aurélio Miranda / Beth e Betinha / Castelo / Elinho do Bandoneon / Delinha / Dino Rocha / Tostão e Guarany / Victor Hugo de La Sierra / Marcelo Loureiro

Direção musical: Maestro Amarelo

18h15 – Show Regional

Show com nomes mais representativos da música regional sul-mato-grossenses. O espetáculo terá roteiro que levará o público aos maiores hits da moderna música de Mato Grosso do Sul, feitos por uma geração que começou a se destacar nos anos 1970, praticamente junto a criação do Estado em 1977.

Elenco: Paulo Simões / Geraldo Espíndola / Guilherme Rondon / Celito Espíndola / Carlos Colman / Grupo Acaba / Maria Alice / Filho dos Livres / Gílson Espíndola / Antônio Porto / Thamires Tannous Hermanos Irmãos & Rodrigo Sater

Direção musical: Otávio Neto

20h – Show Almir Sater

Concerto com o sul-mato-grossense Almir Sater, o maior violeiro do Brasil e um dos maiores nomes da atualidade da Música Popular Brasileira. O campo-grandense vai tocar os principais sucessos da carreira, entre eles “Trem do Pantanal”, “Tocando em Frente” e “Comitiva Esperança”.

Quinta-feira (12.10)

17h – Show Samba

Espetáculo com os nomes mais conceituados do samba de Mato Grosso do Sul. O show vai trazer os artistas e instrumentistas que mais se destacaram no gênero nestes 40 anos de Estado, e o repertório vai destacar grandes clássicos da Música Popular Brasileira.

Elenco: Zé Carlos da Vila Carvalho / Jucy Ibanez / Gideão Dias / Sampri / Toniquinho da Viola / Pegada de Macaco / Don Batuque / Choquito

Direção musical: Bibi do Cavaco e Alex Cavalheri

18h15 – Show Pop

Show com os principais artistas da nova geração da música sul-mato-grossense. O repertório vai trazer canções que se tornaram conhecidas do público na última década e que revelaram talentos sul-mato-grossenses em gêneros musicais como reggae, rap, pop, rock e blues.

Elenco: Beget de Lucena / Chicão Castro / Marina Peralta / Vinil Moraes / Xaras Gabriel / Ju Souc / Chris Haicai / André Stábile / Zé Pretim / Carlos Sória / Rodrigo Tozette / Falange da Rima

Direção musical: Anderson Rocha

20h – Show Alceu Valença

Alceu Valença é um dos artistas mais importantes da Música Popular Brasileira. Conhecido pelo jeito irreverente, figurinos criativos e uma performance marcante no palco, o cantor pernambucano é autor de clássicos como “Morena Tropicana”, “Coração Bobo” e “Como Dois Animais”.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

