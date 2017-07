Na 24ª Edição do Leitão no Rolete, Azambuja destaca a parceria com todos os municípios

A 24ª Edição do Leitão no Rolete de São Gabriel do Oeste promete movimentar a cidade neste final de semana. Aberto na sexta-feira (28.7), o evento vai até domingo (30.7). Na abertura, centenas de pessoas prestigiaram a festa que contou com a participação do governador Reinaldo Azambuja, prefeito Jeferson Tomazini, entre diversas outras autoridades. Na ocasião, Reinaldo reforçou a parceria com o município e destacou ações como asfaltamento e construção de moradias que estão em andamento.

Segundo o governador, além de divulgar o sabor incomparável do leitão, a festividade leva o nome de São Gabriel do Oeste e de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, estabelecendo um resgate cultural de um estado jovem, pujante e que cresceu bastante nos últimos anos. Referência em Mato Grosso do Sul e considerado uma das maiores festas do segmento gastronômico, o evento é realizado no espaço do Centro de Tradições Gaúcha (CTG) Chama Crioula.

“É muito importante apoiar às festividades realizadas no nosso estado, como o festival de Inverno de Bonito e a festa do Leitão no Rolete que são importantes para a economia regional. Muitos estados deixaram de apoiar eventos tradicionais devido à crise. A nosso ver não é um custo, é um investimento porque a cada R$ 1 aplicado, recebemos R$ 7 de retorno. Esse é o cálculo do movimento de pessoas na rede hoteleira, restaurantes, setor de serviços”, explicou Reinaldo.

O governador reforçou a parceria com todos os municípios, como em São Gabriel do Oeste, onde estão sendo realizadas diversas melhorias importantes para a população. Reinaldo informou que em todo o estado existe hoje R$ 1,3 bilhão investidos em rodovias pavimentadas e não pavimentadas, pontes de concreto e obras nos 79 municípios. Na lista, entram apenas as que estão iniciando agora e serão concluídas até o final do mandato.

“O que a população espera é isso que estamos fazendo em São Gabriel do Oeste. Na Avenida Getúlio Vargas tem um investimento de mais de R$ 5 milhões, que leva até o parque de exposições, aeroporto da cidade, duplicando, fazendo captação de água, drenagem, pavimentação. A gente visitou as 233 casas do residencial Flor do Serrado que estão praticamente concluídas. Em breve vamos iniciar uma etapa de pavimentação no Jardim Gramado. Fizemos uma pactuação com o Jeferson e vamos ceder um recurso financeiro para executar a pavimentação asfáltica. Isso mostra planejamento da equipe comprometida que soube fazer o dever de casa”, declarou.

O prefeito agradeceu a presença das autoridades, da população e afirmou que os investimentos para realização da festa do leitão e do festival da canção são importantes para a economia e cultural local. “É de extrema importância para nossa economia São Gabriel realizar essa festa. Temos muito educadores no nosso município e a cultura faz parte da educação. Então, o apoio que o Governo do Estado nos deu para foi muito importante. Temos certeza que somos bem representados politicamente. Obrigado por levar o nome do nosso município e do Estado para todo Brasil”, falou.

Festa do leitão

São Gabriel do Oeste São Gabriel do Oeste é hoje o maior produtor de suínos de Mato Grosso do Sul. De acordo com o diretor presidente da Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste (COOASGO), Sérgio Luiz Marcon, a história da festividade se confunde com a da Cooperativa. “ Começou como uma confraternização entre funcionários e familiares. Ao longo dos anos tomou grandes proporções, tornando-se uma forma de divulgação da carne suína que resulta na expansão do mercado da carne produzida aqui”, disse.

Com a implantação de novas atividades de entretenimento e a introdução da feira de negócios, a festa ampliou horizontes. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 30 mil visitantes de todas as regiões do país. Durante o almoço (sábado e domingo), serão assados cerca de 200 leitões. Entre as atrações deste ano estão exposições, Festival da Canção, Festa Fantasy, Show com Bruninho e Davi / Henrique e Diego e Show com Zé Neto e Cristiano.

Nos três dias de evento, os portões serão abertos a partir de 20h e os shows começam às 23h. O almoço será servido sábado (29) e domingo (30), às 11h. O valor da refeição no sábado será de R$ 30 e no domingo de R$ 35.

FestOeste

O FestOeste é o maior festival de música e interpretação na região norte para amadores maiores de 15 anos e está inserido na programação da festa do Leitão no Rolete. Cantores que hoje figuram no cenário nacional, como a finalista do programa Ídolos Karielle Contijo e um dos selecionados no Programa The Voice Brasil, Yuri Maison, passaram por lá.

Inserido na programação há 10 anos, a edição 2017 conta com 63 participantes de diversos estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe e Paraná. Serão três dias de apresentações (27, 28 e 29 de julho). Os dez classificados de cada categoria receberão premiações em dinheiro, com o valor de R$ 3,5 mil para os primeiros colocados, além de troféus e camisetas.

Economia forte

São Gabriel do Oeste concentra 23% do rebanho suíno do Estado, com cerca de 200 mil cabeças, além de ter o maior IDR – Índice de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso do Sul. Com a simpatia do público, o Leitão no Rolete se tornou uma ferramenta de divulgação da carne suína e da suinocultura, principal fonte de renda de São Gabriel do Oeste. O município concentra 23% do rebanho suíno do Estado, com cerca de 200 mil cabeças, além de ter o maior Índice de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso do Sul (IDR).

Conforme o levantamento realizado pelo Infoagro, a carne suína vem despontando no mercado internacional, com exportações registrando aumento de 82% no Estado nos últimos 10 anos. As negociações tiveram incremento passando de US$ 12 milhões para cerca de US$ 22 milhões. O volume embarcado saltou, neste mesmo período em 43%.

Em Mato Grosso do Sul, a suinocultura, bem como a avicultura, estão em expansão. Entre os fatores preponderantes revelados pelas empresas consultadas pelo Infoagro estão fomento do setor industrial, clima favorável, distribuição geográfica e cultivo de grãos que barateiam os custos de produção e viabilizam a produção, favorecendo o aumento da capacidade de atender a demanda internacional.

O principal destino da carne suína sul-mato-grossense é Hong Kong, com mais de 5 mil toneladas. Conforme o Boletim Pecuário do Sistema Famasul, de janeiro a maio, Hong Kong comprou 61,47%; Haiti, 14,84%; e Angola, 13,56% do total comercializado, representado os principais importadores da proteína animal

Apoio

Este ano, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 105 mil para a organização do evento gastronômico, que costuma reunir milhares de pessoas de todo o Brasil. Os recursos foram aplicados por meio de convênio com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCCMS).

A 24ª Festa do Leitão no Rolete conta ainda com o apoio da Assembleia Legislativa, Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste (Fungab), Centro de Tradições Gaúchas – Chama Crioula – CTG de São Gabriel do Oeste, Aurora Alimentos e Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste (COASGO).

Estiveram presentes ainda o Secretário de Governo, Eduardo Riedel; secretário de Cultura, Athayde Nery; presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi; a deputada federal Tereza Cristina; prefeito de Camapuã, Delano Huber; entre diversas outras autoridades locais e lideranças políticas.

