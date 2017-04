Governador participa da Festa da Linguiça e destaca sua tradição e espírito filantrópico

Maracaju (MS) – Acompanhado da primeira-dama Fátima Azambuja, da vice-governadora Rose Modesto, secretários e lideranças políticas estaduais e locais, o governador Reinaldo Azambuja participou da abertura da 23ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju, na tarde deste sábado, no Parque de Exposição. O tradicional evento ganhou dimensão nacional nas gestões de Azambuja como prefeito da cidade.

A edição deste ano, que segue até o feriado do Dia do Trabalhador, conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania, somando-se à parceria da Prefeitura, Câmara de Vereadores e setor privado, cujo resultado final gera entretenimento, divulgação dos atrativos gastronômicos da região e arrecadação de recursos financeiros repassados às entidades beneficentes.

“A filantropia é o espírito da nossa tradicional festa”, destacou Reinaldo Azambuja, ao parabenizar a iniciativa do Rotary Club de Maracaju, que assumiu a realização do evento, e a participação do voluntariado. “Estamos assistindo aqui as entregas feitas a algumas entidades, fruto do que foi arrecadado em festas anteriores, e nosso governo estará sempre presente com apoio e incentivo”, acrescentou.

Sempre parceiro

Reinaldo Azambuja percorreu vários setores da estrutura montada para a festa, conversando com os organizadores, visitantes e amigos. Depois da abertura, saboreou a iguaria durante o almoço servido no principal pavilhão, armado para os grandes shows. “Mais do que retornar a minha cidade e reencontrar amigos, participar dessa festa é uma grande satisfação, pela sua beleza e grandeza”, disse.

Durante o evento, o Rotary entregou uma ambulância à prefeitura de Maracaju, adquirida com o dinheiro arrecadado nas duas edições anteriores da festa. O veículo será destinado ao Hospital Municipal Soriano Correa da Silva. A entidade também doou R$ 70 mil ao Asilo Lar do Idoso. O presidente do Rotary, Juliano Teles, agradeceu o apoio do Governo do Estado. “O Reinaldo (Azambuja) sempre foi nosso parceiro”, frisou.

Reconhecimento

Presente a abertura da tradicional festa, o secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, acentuou a importância do evento no fortalecimento da identidade cultural de Mato Grosso do Sul. “É uma das marcas registradas dos 40 anos do nosso Estado, que vamos comemorar este ano”, disse. “Além disso, é uma festa que atrai turistas, movimenta o comércio e beneficia pessoas.”

A tradicional linguiça de Maracaju ganhou certificado de registro de IG (Indicação Geográfica) em 2016. A produção da iguaria – preparada com diversos tipos de carne nobre bovina, temperos e suco de laranja azeda– remonta a 1890, duas décadas após o fim da Guerra do Paraguai. O produto é reconhecido dentro e fora do Estado, conquistando cada vez mais apreciadores por causa do sabor inigualável.

Prestigiaram também a tradicional festa os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); o senador Pedro Chaves; deputado federal Geraldo Resende; deputados estaduais Márcio Monteiro, Coronel Davi, Paulo Correa e Zé Teixeira; e o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

Sílvio Andrade – Subcom

Fotos: Chico Ribeiro

