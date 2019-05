Governador é homenageado com Gran Colar da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Su

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja foi homenageado nesta terça-feira (30.4) com o Gran Colar da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS), em razão dos relevantes serviços prestados à academia. “A Academia Feminina de Letras e Artes tem um papel importante na democratização da cultura”, destacou o governador.

Na ocasião também aconteceu a instalação da Academia Feminina de Letras e Artes e a posse das integrantes que ocupam as 40 cadeiras da AFLAMS.

A AFLAMS foi criada em 19 de janeiro de 2008, por iniciativa da atual presidente, a escritora e poetisa Delasnieve Miranda Daspet de Souza, juntamente com as escritoras e poetisas Maria Helena Sarti e Aida Machado. A aprovação do estatuto e regimento interno ocorreu em 2009; e o registro em Cartório realizado em dia 05 de abril de 2013.

Do total de cadeiras, a literatura terá 30 lugares, seguida do teatro e das artes plásticas, com duas vagas cada, e dos setores de teatro, cinema, música, canto, folclore e artesanato, com uma mulher representando cada seguimento.

