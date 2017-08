'GoT': internautas descobrem o que estava escrito na nota que Arya encontrou

Petyr Baelish, o Mindinho, é um dos personagens mais misteriosos de "Game of Thrones". Desde a primeira temporada ele vem fazendo maquinações para tornar-se o rei de Westeros e no episódio deste domingo, 13, foi mostrado o próximo passo desse grande plano dele: jogar Arya contra sua irmã, Sansa.

Arya não confia em Mindinho e desde que chegou em Winterfell o está vigiando. O que a jovem Stark não sabe é que o maquiavélico personagem não só estava ciente disso, como também a está utilizando para seu plano.

Ele pediu para o maester Wolkan procurar nos arquivos de seu antecessor, maester Luwin, uma nota que Sansa havia mandado para seu irmão Robb Stark, quando ela era refém dos Lannister em Porto Real ainda na segunda temporada.

A nota apareceu só de relance no episódio de domingo, mas os fãs descobriram seu conteúdo: ela basicamente pedia para que os Stark se rendessem da guerra. Assim, Joffrey, então rei, perdoaria a "traição" deles.

Como mostrado na série, a intenção de Mindinho em pegar essa nota e deixá-la em um local que Arya pudesse encontrá-la facilmente é fazer com que as duas irmãs se distanciem. Ela não sabe do contexto político no qual Sansa enviou a nota, então deve acreditar que sua irmã está traindo os Stark.

Qual a intenção de Mindinho em fazer com que as duas irmãs briguem? Ainda não sabemos, mas os fãs já torcem para que Arya descubra que está sendo usada e dê um fim nos planos de Baelish.

Veja Também

Comentários