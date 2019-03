Gosta de história em quadrinhos? Aulas gratuitas começam no sábado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), volta a oferece este ano, a partir de sábado (16), oficinas gratuitas de histórias em quadrinhos. As aulas serão realizadas sempre aos sábados, a cada quinze dias, na Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal, das 9h às 11h.

As oficinas fazem parte do projeto HQ quadrinhos na Biblioteca do Horto, realizado pela própria unidade em parceria com o artista plástico, ilustrador e designer gráfico Anderson Barboza. As aulas foram suspensas em dezembro e retornam agora para temporada 2019. Podem se inscrever adultos e crianças acima de sete anos. É necessário levar caderno de desenho ou lápis e papel.

“A oficina busca desenvolver a habilidade latente dos alunos em desenho de forma prática. Apesar de não ser um curso, são desenvolvidos conhecimentos básicos do desenho, como uso da linha, trama gráfica, cartoon, luz e sombra, esboço, desenho da figura humana, estilos de traço, bem como um conhecimento básico de quadrinhos, sua linguagem, tirinhas e roteiros básicos para histórias curtas”, resume Anderson.

Interessados em participar das aulas de HQs podem ser inscrever pelo telefone 67 9 9270-3027, diretamente com o professor.