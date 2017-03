Google homenageia aniversário dda arquiteta Lotta de Macedo Soares

Maria Carlota Costallat de Macedo Soares nasceu em Paris, mas veio para o Brasil ainda pequena. Mesmo sem nunca ter frequentado uma universidade, fez obras grandiosas como o Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, um dos seus principais trabalhos como paisagista. Na imagem que hoje estampa a página principal do Google, Lotta, como ficou conhecida, aparece debruçada sobre seu trabalho com o parque ao fundo.

Em 2013, sua vida foi retratada no filme "Flores Raras", que mostra a atriz Glória Pires interpretando momentos importantes de sua carreira, além de seus romances com a bailarina norte-americana Mary Morse, e com a poetisa Elizabeth Bishop.

