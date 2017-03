A 2ª temporada de Segredos de Justiça, baseada na obra da juíza Andréa Pachá e exibida no Fantástico, está bem encaminhada.

As leituras vão ocorrer na próxima semana. Agora, além das cenas no tribunal e do documentário de ficção, a personagem da juíza, interpretada por Gloria Pires, ganhará vida pessoal.

Ela é divorciada e mãe de um casal de adolescentes.

