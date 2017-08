Glória Maria relembra relacionamento com Gerard Butler: 'Ele é um gato!'

Na última quarta-feira, 2, o canal do YouTube de Matheus Massafera publicou a segunda parte da entrevista com Glória Maria. Na conversa, ela conta algumas curiosidades de sua vida, como quando foi seu primeiro beijo, quem é seu "crush", e quais países ainda tem vontade de visitar.

Em um dos momentos, ela conta sobre um breve relacionamento que teve com o ator americano Gerard Butler. "A gente teve uma história, rolou uma coisa bem legal. Ele veio lançar o 300 aqui no Brasil, com o Rodrigo Santoro. Eu fui na festa de lançamento, a gente se conheceu, e parece que ele gostou bem de mim, a gente já saiu de lá juntos. E ficamos juntos. Eu não vou negar, eu sou livre, dona da minha vida e ele também, ele é um gato! Foi bom não, foi ótimo", contou Glória.

Além disso, quando questionada sobre seu status de relacionamento atual, a jornalista foi misteriosa. "Solteira média. Quando ele está aqui, eu estou namorando. Quando ele vai embora para o país dele, porque ele não mora no Brasil, eu estou solteira", disse.

Glória ainda disse que sua "girl crush" é Halle Berry, e, questionada se ficaria com a atriz, a jornalista respondeu: "Por que não?".

