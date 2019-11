Glória Maria faz cirurgia para remover lesão cerebral e passa bem

A jornalista está na TV Globo desde 1971. Atualmente apresenta o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg - Foto: Divulgação

Após passar mal em casa na quinta-feira, 7, a jornalista Glória Maria realizou exames de ressonância magnética e os médicos descobriram uma lesão na região do cérebro.

Nesta segunda-feira, 11, ela realizou a cirurgia no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim de saúde, a lesão foi totalmente removida e a jornalista passa bem.

Os médicos que estão cuidando de Glória Maria são o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, os pneumologistas Marcelo Kalichstein e Gustavo Nobre, a clínica geral Adriane Matta, além do diretor do hospital, Bruno Celoria.

A jornalista está na TV Globo desde 1971. Atualmente apresenta o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.