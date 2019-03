Globo: Vem aí 2019

A Globo anunciou suas atrações para este ano. Aqui, as que chegam em abril.

Na segunda, 1º, entra no ar Viver do Riso, série documental apresentada por Ingrid Guimarães, que traz depoimentos de grandes nomes do humor;

Na terça, 2, estreia a novela das 18h, Órfãos da Terra;

Dia 9, volta o Conversa com Bial. Dia 13, o Zorra retorna à grade;

Dia 16, estreia a minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora;

Dia 16, a atração é Malhação - Toda Forma de Amar;

Dia 17, Caco Barcellos volta com seu Profissão Repórter;

Dia 20, o Zero 1 chega sob o comando de Tiago Leifert;

Dia 21, Márcio Garcia retorna com o Tamanho Família;

E o Campeonato Brasileiro terá seu espaço no dia 28.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.