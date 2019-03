Há mais de 40 anos no ar, o programa Globo Repórter estreia sua nova temporada nesta sexta-feira, 8, logo após o BBB. Nele, a história do pão será contada pelo repórter Dirceu Martins, que viajou por três países. No Egito, a visita é ao lugar onde surgiram as primeiras padarias. Em Israel, as explicações sobre como o alimento se tornou sagrado. E, na Alemanha, entrevistou um padeiro considerado o melhor do mundo, que dá dicas para quem gosta de fazer o seu próprio pão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.