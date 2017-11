Globo divulga nota sobre morte de Márcia Cabrita ressaltando obra da atriz

A Rede Globo, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou a morte da atriz Márcia Cabrita e divulgou nota de imprensa sobre o falecimento da artista - ocorrido nesta sexta-feira, 10, no Rio. Márcia, que tinha 53 anos, havia sido afastada da novela "Novo Mundo" por causa de um câncer no ovário, descoberto em 2010, e já não tinha mais contrato com a emissora. Ela estava internada há dez dias no hospital Quinta D'Or em decorrência do agravamento da doença.

Antes de "Novo Mundo", a última novela da atriz na Globo foi "Morde & Assopra, em 2011". Márcia esteve também em "Sai de Baixo", "Os Trapalhões", "Sete Pecados" e diversas outras produções da emissora, além de trabalhos para outros canais da Globosat como Multishow e GNT.

No comunicado oficial da morte da atriz, a emissora ressalta a sua carreira. Leia o texto abaixo:

"Nascida em Niterói em 20 de janeiro de 1964, Márcia Cabrita começou a carreira no teatro. No espetáculo Subversões, montado pela primeira vez nos anos 90, ganhou projeção na cena do humor nacional. Logo chegaria à TV. Na Globo, emprestou sua verve cômica a dezenas de personagens. A mais marcante foi a doméstica Neide, do humorístico Sai de Baixo (2007-2013) .

Márcia também participou de outros projetos de humor, como A Grande Família e Pé na Cova, ambos na Globo, e Vai que Cola e Treme Treme, no Multishow. A atriz também esteve no elenco das novelas Desejo de Mulher (2002), Sete Pecados (2007), Beleza Pura (2008) e Morde & Assopra (2011). Seu último trabalho na Globo foi na novela Novo Mundo, na qual interpretou Narcisa.