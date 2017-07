Globo define substituto de Evaristo Costa no 'Jornal Hoje'

A hipótese de deixar o Jornal Hoje sob o comando exclusivo de Sandra Annenberg não vingou. Tanto que Ali Kamel, diretor de jornalismo e esportes da Globo, já divulgou um comunicado interno anunciando a escalação do substituto de Evaristo Costa. Dony de Nuccio, apresentador do Jornal das Dez, da GloboNews, foi o escolhido para a função.

No comunicado interno, divulgado por Ali Kamel, ele fala sobre a trajetória de Dony e ressalta seus êxitos dentro da Globo. "Por onde passou, demonstrou ter um talento nato para o jornalismo televisivo: seja como repórter, comentarista ou apresentador, trata dos assuntos com grande capacidade de comunicação", diz no e-mail.

Além de ser graduado em Jornalismo, Dony tem formação superior em Economia. Trabalha na Globo desde 2011, e já fez reportagens para o Bom Dia SP, SPTV e Jornal da Globo. Desde 2015, ele é o principal Âncora do Jornal das Dez, da GloboNews. Renata Lo Prete assumirá sua vaga no noticiário.

A data de estreia de Dony ao lado de Sandra Annenberg no Jornal Hoje ainda não foi divulgada.

