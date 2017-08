Globo contrata Adriane Galisteu para elenco do 'Dança dos Famosos'

Neste domingo, 6, o programa "Domingão do Faustão" revelou os novos participantes do Dança dos Famosos. Entre os destaques, está Adriane Galisteu, que nunca havia assinado contrato com a Globo antes.

Em junho do ano passado, a apresentadora já havia revelado que iria assinar contrato com a emissora na área do entretenimento, mas não havia especificado qual seria seu trabalho.

"Muito obrigada pela oportunidade. Brasil, eu tô aqui!", disse Adriane no palco do "Domingão do Faustão". Ela já havia trabalhado como repórter do programa, em 1998.

Além dela, Baby do Brasil, Isabella Santoni, Chris Vianna, Lucas Veloso, Joaquim Lopes, Raul Gazolla, Rafael Zulu, Nicollas Prates, Maria Joana, Mariana Xavier e o nadador Thiago Pereira também vão participar da competição, que começa, oficialmente, na próxima semana.

Veja Também

Comentários