Globo acerta rescisão contratual com Evaristo Costa

Após três meses de negociações, a Globo acertou a rescisão contratual com o apresentador Evaristo Costa, que deixou a emissora no final de julho. As negociações se arrastaram pelos meses por conta de um impasse envolvendo os valores que a Globo queria pagar para o antigo âncora do Jornal Hoje.

"O contrato do Evaristo terminou de forma amigável", informou a equipe de Comunicação da Globo, procurada pelo E+.

Com seu vínculo empregatício encerrado com a emissora, o apresentador agora já pode fazer ações promocionais em suas redes sociais, que contam com 5,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de seguidores no Twitter. Inclusive, nesta terça-feira, 7, o apresentador chegou a trocar mensagens com uma grande loja em suas redes.

Evaristo saiu da Globo para tirar um ano sabático acompanhando sua mulher, Amalia, que está fazendo um curso na universidade de Cambridge, na Inglaterra. A saída do carismático apresentador do telejornal vespertino da emissora causou comoção nas redes sociais.