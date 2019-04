Gleici relembra vitória no BBB18 e fala em 'sociedade adoecida' após Paula ganhar

Gleici Damasceno, que venceu a edição 18 do Big Brother Brasil, relembrou pelos stories do Instagram o dia em que levou o prêmio do reality show. Após Paula ganhar o BBB 19, ela publicou no Twitter uma frase que foi entendida como crítica à vencedora.

"Isso é sintoma de uma sociedade adoecida. Não sei o que está acontecendo com a galera", escreveu a acreana. Paula se envolveu em algumas polêmicas ao longo do reality e foi acusada de intolerância religiosa.

Antes disso, ela compartilhou um tuíte do Twitter Moments, que mostra os assuntos mais comentados na rede social, que dizia que os fãs estavam relembrando a vitória dela em 2018.

"Está difícil de escolher o vencedor do BBB 19? Entrega a taça para a Gleici de novo!", dizia a mensagem. "Estou aceitando viu", brincou ela.

Mais tarde, após Paula ser anunciada como a vencedora do BBB 19, Gleici fez a crítica citada acima. Algumas pessoas apoiaram o posicionamento dela, mas outros disseram que ela estaria julgando sem conhecer.