Gisele vira a diva italiana Mina em capa de revista

Gisele Bündchen aparece irreconhecível em uma das capas da Vogue Itália de outubro, já que a top brasileira teve o desafio de posar para as lentes da dupla Luigi and Iango como a cantora Mina Mazzini para a edição que celebra os 60 anos de carreira da diva italiana.

"É sempre divertido quando posso interpretar diferentes papéis enquanto estou modelando e sentir como é parecer completamente diferente", escreve Gisele. "Obrigada aos meus amigos por me fazerem parecer a cantora italiana mais icônica de todos os tempos por um dia." Nas fotos, ela aparece usando um vestido Dior e com a maquiagem característica da artista (feita pelo brasileiro Daniel Hernandez), com olhos bem marcados, sobrancelhas apagadas e batom vermelho laqueado.

"Começamos a trabalhar neste projeto há um ano, quando a família de Mina nos propôs uma colaboração para celebrar os seus 60 anos de carreira", explica Emanuele Farneti, diretora da revista. "Pensamos em centrar não na Mina cantora, mas a sua extraordinária criação de imagem e o impacto dela na moda, beleza e na cultura pop em geral. Então pedimos para uma série de fotógrafos e stylists, italianos ou não, para criarem com esta referência e um número incrível de variedade surgiu, confirmando o quão fértil é a sua imagem. O que eu mais gostei? Que a operação não tem nada de vintage, é totalmente contemporânea."

Até o momento, foram divulgadas apenas duas das quatro capas: a estrelada por Gisele e outra criada pelo fotógrafo e pintor Mauro Balletti, com apenas um olho e a boca da cantora.