Gisele Mirabai é a vencedora da primeira edição de Prêmio literário da Amazon

Gisele Mirabai, e o seu romance Machamba, é a vencedora da primeira edição do Prêmio Kindle de Literatura, criado pela Amazon em parceria com a editora Nova Fronteira. O livro, já disponível na plataforma Kindle Direct Publishing, destinada para autopublicação de autores independentes, será lançado em edição impressa pela Nova Fronteira até o fim do primeiro semestre de 2017.

Foram mais de 2 mil livros inscritos, de 1,7 mil escritores de todos os estados do Brasil. O júri foi composto pela equipe editorial da Nova Fronteira, e por Carlos Heitor Cony e Geraldo Carneiro.

Gisele é escritora, atriz e roteirista de Belo Horizonte, e tem outros livros publicados. Machamba ganhou também uma bolsa Funarte de Criação Literária.

A escritora também participou da oficina de escrita de Marcelino Freire em 2009.

O livro conta a história de uma garota moradora do interior de Minas Gerais que no presente, ela vive em Londres e para entender sua história empreende uma viagem em tempos diferentes da sociedade para redescobrir suas próprias raízes.

Entre os livros inscritos no Prêmio Kindle, 33 deles ficaram, em algum momento, entre os 100 mais vendidos da Amazon.

"Foi uma ótima oportunidade a voltar a atuar na produção contemporânea" disse a diretora editorial Daniele Cajueiro. "Foi um trabalho de fôlego intenso, mas trouxe um novo ar para o nosso catálogo, e pode inclusive trazer novos nomes para a casa."

Segundo a editora, o Prêmio é uma porta de entrada para a ampliação do catálogo de autores contemporâneos da Nova Fronteira.

