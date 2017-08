Gisele Bündchen usa look de 10 mil reais durante evento em São Paulo

De passagem por São Paulo, Gisele Bündchen causou comoção em evento na loja da Rosa Chá na Rua Oscar Freire nesta quarta-feira, dia 16. A übermodel, que é garota propaganda da marca de roupas, foi conferir os lançamentos da coleção de Verão 2018 com look todo da grife.

Gisele escolheu vestido curto de paetês, jaqueta de couro e sandálias pretas com detalhes de pedras. Ao todo, a produção custa R$ 10,494 e está à venda no site da Rosa Chá - com exceção do casaco, que está esgotado.

Também estavam presentes no evento desta quarta-feira na capital paulista as atrizes Fiorella Mattheis e Camila Queiroz, a apresentadora Giovanna Ewbank e o blogueiro Hugo Gloss.

