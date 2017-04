Gisele Bündchen fez postagem anti-Trump

Gisele Bündchen chamou atenção na última quarta-feira, 19, ao fazer uma postagem em seu Twitter conclamando às pessoas para que participassem de um protesto anti-Trump nos Estados Unidos.

"Com a administração Trump fazendo tudo que está a seu alcance para desfazer o progresso nas mudanças climáticas, chegou a hora de TOMAR AS RUAS. Junte-se a nós em Washington, em 29 de Abril", dizia a publicação compartilhada, e posteriormente apagada.

O recado foi dado no mesmo dia que o New England Patriots, time de seu marido, Tom Brady, fez uma visita à Casa Branca para ser parabenizado por Donald Trump. Brady, porém, não participou do encontro alegando "razões familiares pessoais".

