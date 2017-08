Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso visitam escola que apoiam no Malawi

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em Lilongwe, capital do Malawi, na África, para visitar a escola que eles ajudam. Nesta terça-feira, 29, eles postaram fotos em frente ao local com crianças e profissionais da instituição.

"Nosso time do amor, Creche funcionando e escolinha crescendo", escreve Giovanna na legenda de uma foto em que é possível ver uma placa com a frase 'sponsored by Gagliasso family' (patrocinado pela família Gagliasso, em tradução livre). O ator postou a mesma foto e comemorou o crescimento

Em outra imagem, Bruno Gagliasso se reuniu com as crianças em frente à escola. "Porque as crianças são o futuro e merecem todo o nosso amor, carinho e atenção", escreveu. O casal de atores adotou Titi, de 4 anos, após uma vista a um abrigo de órfãos na mesma cidade. A menina chegou ao Brasil em 2016. No começo do mês, Bruno falou sobre ser pai: "Virei outro ser humano", disse.

Veja Também

Comentários