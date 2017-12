Giovanna Ewbank diz que, às vezes, gostaria de não ser famosa

Nesta terça-feira, 25, Giovanna Ewbank publicou um vídeo em seu canal no YouTube no qual ela liga para alguns fãs e responde a algumas perguntas que eles fazem - Foto: Diário de Goiás

Nesta terça-feira, 25, Giovanna Ewbank publicou um vídeo em seu canal no YouTube no qual ela liga para alguns fãs e responde a algumas perguntas que eles fazem. Questionada por um fã se ela já desejou não ser famosa, a atriz revelou que sim.

"Eu vou te falar que algumas vezes, na verdade. Eu acho que, às vezes, quando a gente passa por situações complicadas na nossa vida, a gente também fica triste. Às vezes, a gente está num dia ruim e a gente quer passar meio despercebido, sem falar com ninguém, porque, quando vocês vem falar com a gente, é tanto amor, carinho, que não tem como não se envolver. Mas o amor de vocês faz com que a gente fique muito feliz", falou Giovanna.

Ela ainda respondeu a uma fã que perguntou se ela e Bruno Gagliasso vão incentivar Titi a seguir a carreira artística: "Não, a gente sonha o que ela sonhar, o que ela quiser ser na vida. O que ela fizer ela feliz, a gente vai apoiar, independentemente do que seja. O que a gente quer é sempre ver nossos filhos felizes. Se ela quiser ser atriz ótimo, se não quiser também, ótimo", disse.