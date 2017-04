A concepção do projeto também foi feita com base no livro "Amor Líquido", do sociólogo Zigmunt Bauman / Divulgação

O que pode acontecer após uma troca de olhares? Paquera, negação, disputa, confirmação? Por meio da dança, instigados pelos cinco sentidos e ao som de uma trilha sonora apaixonada, os intérpretes criadores encenam 'as possibilidades' no espetáculo "Se Você Me Olhasse Nos Olhos", da Ginga Cia de Dança. As apresentações são gratuitas e acontecem nos dias 20 e 22 de abril (quinta-feira e sábado), às 20 horas, no Teatro Prosa do SESC Horto.

"A criação foi coletiva e partiu de um desejo de alguns intérpretes em recriar um espetáculo da Ginga de 2008, chamado "Amor Líquido", do coreógrafo e diretor da Cia, Chico Neller. Debruçar-se novamente sobre uma criação e investigar o que ainda não foi explorado foi o que nos impulsionou a tratar novamente do tema da 'fragilidade dos laços humanos', assunto recorrente nas criações do Chico para a Ginga, ao longo dos 30 anos de existência da companhia", conta Renata Leoni, diretora do espetáculo. A concepção do projeto também foi feita com base no livro "Amor Líquido", do sociólogo Zigmunt Bauman, que trata da instabilidade dos laços de afeto na pós-modernidade, as relações flexíveis.

Em cena apresentam-se oito bailarinos. A linguagem principal é a dança contemporânea, contudo também há movimentos das danças urbanas na composição, oriundas do repertório pessoal dos intérpretes criadores. Segundo Renata, a equipe trabalhou com jogos de improvisação e com células de movimentos criadas pelos intérpretes, que foram desafiados a responder, por meio de seus movimentos, às perguntas que surgiram durante o processo de construção.

Um dos destaques do "Se Você Me Olhasse Nos Olhos" é a releitura da coreografia "Rosas danst Rosas", da companhia Belga Rosas. Criada pela coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker em 1983, é um clássico da dança contemporânea e trata de questões do poder feminino. Este trabalho já ganhou diversas versões por artistas de todo o mundo. Outro aspecto importante do espetáculo é a trilha sonora, especialmente composta por músicas das décadas de 70, 80 e 90 e, canções que falam de amor e de relações de amor, como fatos extremos, cotidianos, patéticos, cômicos e exagerados.

O espetáculo estreou em março de 2014 em Campo Grande-MS, por meio do Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança de 2013. Em 2015, por meio do Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança de 2014, circulou por Dourados-MS, Ponta Porã-MS e Sidrolândia-MS. Estes prêmios foram de recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura de MS (FCMS).

"É um espetáculo leve, divertido, que tem uma trilha sonora bastante popular e acessível, muito diferente do que se encontra em espetáculos de danças contemporâneas. O público é convidado a entrar na brincadeira, pois se identifica com situações que a apresentação propõe", destaca Renata.

Serviço: o espetáculo "Se Você Me Olhasse nos Olhos", da Ginga Cia de Dança, será apresentado nos dias 20 e 22 de abril (quinta-feira e sábado), às 20 horas, no Teatro Prosa do SESC Horto, localizado na rua Anhanduí, 200. A entrada é gratuita. Os ingressos são limitados e serão distribuídos a partir das 19 horas de cada dia. Mais informações pelo telefone (67) 9 9287-6433.

