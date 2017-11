Gilberto Gil será homenageado pela União Brasileira de Compositores

A União Brasileira de Compositores (UBC), sociedade de gestão coletiva de direitos autorais, vai homenagear Gilberto Gil na primeira edição do prêmio UBC de Música. Gil é membro da instituição, que tem 25 mil titulares, desde 1992.

De acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 23, a UBC pretende ampliar o prêmio para outras categorias, como produtores, editores, arranjadores e intérpretes, tendo sempre como prêmio principal o de compositor.

A entrega do prêmio ocorrerá, para convidados, no próximo dia 28 (terça-feira), às 19h, na sede da UBC, no Rio de Janeiro (Rua do Rosário, 01, Centro).