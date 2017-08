Gilberto Gil faz show online para falar do novo Sesc 24 de Maio

Nessa quinta-feira, dia 17, Gilberto Gil faz um show exclusivo pela internet para anunciar o novo Sesc 24 de Maio, que será inaugurado no sábado, dia 19. O cantor e compositor vai apresentar a nova unidade em um bate-papo com o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, que acontecerá exclusivamente para a web.

A transmissão ao vivo começa às 17h, pela página do Sesc São Paulo no Facebook e, durante o encontro, o público terá acesso a cenas das instalações do novo centro sociocultural e esportivo do Sesc, localizado na área central da capital paulista.

