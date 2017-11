Gil, Gal e Nando Reis gravam DVD; confira outros shows

Sábado (25)

5 a Seco

Leia mais acima

Bianca Gismonti Trio

Ao lado do baixista Antonio Porto e do baterista Julio Falavigna, a pianista homenageia seu pai, o compositor Egberto Gismonti, que completa 70 anos em dezembro. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (25), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

BNegão & Seletores de Frequência

Soul e referências afro-brasileiras estão presentes em 'TransmutAção' (2015), terceiro disco do grupo. O show é uma homenagem ao baixista Fábio Kalunga, que integrava a banda e morreu em outubro. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cida Moreira

Em show do álbum 'Soledade Solo', a cantora relembra ao piano músicas de grandes compositores brasileiros, como Belchior e Milton Nascimento. Há também espaço para clássicos de Leonard Cohen e Tom Waits. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (25), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Cor do Som

Comemorando quatro décadas de carreira, o grupo lança o disco A Cor Do Som - 40 Anos. Pioneiros na mistura de rock com ritmos brasileiros, eles relembram Abri a Porta, Zanzibar e outros hits. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (24) e sáb. (25), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

D'Alma

Trio de violões formado nos anos 1970 por André Geraissati, Cândido Penteado e Rui Salerne, o grupo traz em sua música elementos de jazz, música erudita e MPB. Na 6ª (24), eles tocam as composições do primeiro álbum, A Quem Interessar Possa (1979). As canções do segundo e do terceiro disco ganham o palco, respectivamente, no sábado (25) e no domingo (26). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (24) e sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lia Sophia

Atualmente radicada em São Paulo, a cantora mantém suas raízes fincadas no Pará e em seus ritmos locais. Após participar dos capítulos finais da novela 'A Força do Querer', ela lança o álbum 'Não Me Provoca'. Pedro Luís, produtor do disco, participa da apresentação. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Olympyc

Marcelle Equivocada, Samuel Fraga e Fabiano Boldo formam o grupo, que lança seu primeiro álbum. Em 12 faixas, eles passam por rock, dance e pop. Sesc Ipiranga. Auditório (85 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (24), 21h30; sáb. (25), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Da Viola e Marisa Monte

Os dois portelenses (foto) voltam a São Paulo com a turnê conjunta que estreou em maio. No repertório, há lembranças de músicas marcantes das carreiras de ambos, como Dança da Solidão e De Mais Ninguém. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (24) e sáb. (25), 22h. R$ 200/R$ 560. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Rubel

Ele faz pré-lançamento do álbum 'Casas'. Os sons do folk e do indie se mantêm entre suas influências. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (25), 22h (abertura, 21h). R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todo

Trinca de Ases

Gilberto Gil, Gal Costa e Nando Reis (foto) retornam à cidade com o show para gravação de DVD. Além de clássicos que ficaram conhecidos em suas vozes, eles interpretam canções inéditas, como 'Tocarte'. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (25), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (26)

5 a Seco

Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni formam o grupo, fortemente influenciado pela MPB. Eles antecipam músicas do álbum Síntese, que será gravado em dezembro. Teatro Viradalata (400 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 6ª (24) e sáb. (25), 21h; dom. (26), 20h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Angra Fest

A banda de metal melódico Angra faz seu primeiro festival, com nomes importantes do heavy metal. Além dos anfitriões, estarão no palco as bandas Massacration, Noturnall e Geoff Tate (ex-Queensrÿche). Ex-integrantes do Angra, Luis Mariutti e Ricardo Confessori são alguns dos nomes que fazem participações especiais. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (26), 19h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

BNegão & Seletores de Frequência

Leia mais acima

D'Alma

Leia mais acima

LaBaq

Rock e jazz são alguns dos ritmos que aparecem em 'Voa', primeiro disco da cantora e compositora que milita na cena indie. A cantora Ekena Moreno participa do show. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (26), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mombojó

Da geração pós-Manguebeat de Pernambuco, a banda apresenta o show 'Mombojó Lo-Fi', em que revisita músicas de seus 15 anos de carreira. A cantora Aninha Martins e o pianista Vítor Araújo participam. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (26), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quartabê

O quinteto instrumental se dedica ao repertório do influente compositor pernambucano Moacir Santos, Eles apresentam os temas incluídos no EP 'Depê' e no álbum 'Lição #1: Moacir'. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (26), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

R5

O grupo pop americano divulga o EP 'New Addictions'. Hit do INXS, a música 'Need You Tonight' foi regravada por eles. O irmão mais novo da família, Ryland, é DJ e abre a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (26), 18h. R$ 175 (levando 1 kg de alimento não perecível)/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Scalene

Depois de apresentação no Rock In Rio, a banda viaja o País para divulgar seu terceiro disco de estúdio, 'magnetite', que reflete sua maturidade musical. As bandas Baleia e Aloizio e A Rede abrem a noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Dom. (26), 17h (abertura). R$ 50/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.