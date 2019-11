'Gigantes do MS' reunirá o melhor do sertanejo de MS em dezembro

Três duplas de peso foram convidadas para cantar os maiores hinos da música sertaneja - Foto: Divulgação/Assessoria

Campo Grande será palco de um dos maiores encontros da música sertaneja de Mato Grosso do Sul. No dia 6 de dezembro acontece a 1ª edição do Gigantes do MS, uma violada que pretende resgatar a época áurea do sertanejo sul-mato-grossense, celeiro de importantes nomes no cenário nacional. O evento acontece na Green Pepper Espetaria, a partir das 20h.

De uma conversa animada de bar entre amigos surgiu a ideia. Por que não reunir as grandes duplas sertanejas que marcaram toda uma geração com o melhor do sertanejo? E se fossem convidados também novos nomes que estão despontando no cenário regional? Assim, três duplas de peso foram convidadas para cantar os maiores hinos da música sertaneja: Patrícia e Adriana, João Haroldo e Betinho e Victor Gregório e Marco Aurélio.

Nomes importantes no cenário nacional

Quem é das antigas, certamente deve se lembrar da época em que haviam as violadas do Rádio Clube, as noites animadas no Barcelona Itinerante, Woods e Camalote. É justamente para resgatar parte desta história que os amigos Raphal Cance, Marcos Borges, Adson Resende, Victor Gregório e Marco Aurélio se juntaram e idealizaram o Gigantes do MS.



No dia 6 de dezembro, na Green Pepper, será o início de uma proposta que para 2020 deve se consolidar e trazer mais nomes de peso do sertanejo. “Além da presença das três duplas, o evento terá ainda a participação de uma dupla regional para abertura e que representará o novo momento sertanejo do Estado”, explica o produtor musical da violada, Victor Gregório.

Além de prezar pela qualidade musical, o evento contará com uma super estrutura que promete surpreender o público. O lançamento do Gigantes do MS servirá como um termômetro para os próximos que acontecerão no ano que vem. A ideia é que a violada seja bimestral e com a possibilidade de realizar ao longo do ano uma maior, com a presença de um convidado nacional.

Os ingressos estão no primeiro lote ao valor de R$ 30. Mais informações pelo telefone 67 99826-0708.