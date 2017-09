Gestores do Itaú Cultural vêm a Campo Grande para conhecer realidade artística local

Representantes da comissão julgadora do Programa Rumos 2017/2018 do Itaú Cultural convocou estarão em Campo Grande no próximo dia 16 de setembro. O evento, que é aberto à participação de todos, está marcado para acontecer no período da tarde, na sede do Grupo Casa Coletivo de Artistas, na rua Caraíba, 8, no Carandá Bosque.

A iniciativa desse encontro, que vai acontecer basicamente em capitais de 10 estados brasileiros, será uma reunião com gestores do programa de incentivo, porque existe uma carência de inscrição nesses locais. Além de Campo Grande, o programa estará também nas cidades de Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Maceió (AL), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Teresina (PI)

Segundo explicou o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, o programa existe há 20 anos e engloba todos os estados do Brasil. Porém, verificou-se após uma análise histórica que houve uma participação abaixo do esperado nesses 10 Estados. Dessa maneira, membros da comissão de análise vão percorrer esses locais para explicar o Programa e conhecer a situação local.

“O programa Rumos não é um patrocínio, definimos como uma parceria, onde o artista, produtor, para se inscrever entra no portal da instituição (www.itaucultural.org.br) onde irá responder uma questionário com 30 perguntas. A partir do momento que conseguiu responder essas questões já está inscrito. Em seguida uma comissão irá analisar todas as inscrições, para ao final definir os projetos vencedores. Necessariamente podemos não repassar o dinheiro, ou também repassar, mas fazemos junto com ele o seu projeto, por isso parceria”, explica Saron.

Para se ter uma idéia são recebidos perto de 12 mil inscrições e entre 100 e 120 projetos recebem o apoio. Outro fato que foi verificado nas duas últimas etapas é que em média 30% dos participantes jamais buscaram algum tipo de apoio aos seus projetos. Para a inscrição, os projetos devem ter aspectos artísticos cultural, seja cinema, teatro, audiovisual, literatura, etc.

Aninha de Fátima Souza - gerente de Comunicação do Itaú Cultural, Rui Moreira, da Comissão de Seleção, Eduardo Saron - Diretor do Itaú Cultural e Karla Martins da Comissão de Seleção

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de novembro. Para essa etapa do Programa Rumos 2017/2018 serão destinados pouco mais de R$ 15 milhões em apoio aos projetos. O programa já teve 52 mil inscrições e contemplou 1,3 mil projetos em seus 20 anos de existência.

